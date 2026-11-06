Rihanna posa en ropa interior para promocionar su nueva colección navideña

"Rihanna tiene duras competidoras como Sydney Sweeney, Kim Kardashian y ángeles de Victoria's Secret", destaca Tatiana Arús al ver este vídeo.

"Rihanna acostumbra a subir la temperatura y no falla", destaca Alfonso Arús, que explica que "su nueva colección navideña es de ropa interior". Y es que la propia cantante ha publicado imágenes luciendo las prendas, "marcando territorio", destaca Tatiana Arús.

La colaboradora de Aruser@s explica que Rihanna "tiene duras competidoras como Sydney Sweeney, Kim Kardashian y ángeles de Victoria's Secret".

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