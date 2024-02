Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral en el que Mario Vaquerizo y Alaskaconfiesan si van a celebrar San Valentín. "Ah, pues ¿tú me has comprado algo?", pregunta Vaquerizo sorprendido a Alaska, que niega con la cabeza. "Yo tampoco", reconoce el cantante, que, sin embargo, destaca que fue a una tienda y le iba a comprar algo pero luego lo reflexionó.

"Pero, ¿para qué?", pensó Vaquerizo, que insiste a los reporteros en que eso no quiere decir que la pareja esté en crisis. "Otra cosa, si mañana no ponemos una foto de los dos juntos celebrando San Valentín, eso no quiere decir que estemos enfadados", afirma el cantante.