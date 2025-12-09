La respuesta de Juan y Medio cuando Antonio Garrido ('Los protegidos') le dice que ha ido a su programa a "buscar novia": "A Fátima"

El famoso actor Antonio Garrido, conocido, entre otros, por su papel en la serie de Antena 3 'Los protegidos', visita el plató del programa de Juan y Medio en Canal Sur. El presentador le da un 'zasca' antológico que se cuela en Aruser@s.

Vuelve Juan y Medio, el rey de los zascas de Aruser@s, y lo hace con una frase lapidaria que deja KO al mismísimo Antonio Garrido, el actor que encarnó, entre otros muchos míticos personajes, a Mario Montero en la serie de Antena 3 'Los protegidos'.

"Yo he venido aquí a buscar novia", intenta bromear Garrido con el famoso presentador sin saber que va a ir a por lana y va a salir trasquilado. "Tú tienes que ir ya a Fátima", le responde él sin cortarse ni un solo pelo mientras el público asistente y la copresentadora ríen ante las ocurrencias de ambos.

El 'showman' zanja el encuentro con una palmadita en el hombro, pero en el plató del programa de laSexta, los colaboradores están esperanzados. "Los milagros existen", comenta Òscar Broc.

"Si no lo consigue Juan y Medio, que ha logrado juntar a miles de parejas...", añade María Moya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.