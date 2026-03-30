La reacción viral de Shakira cuando una fan de Australia le pide que la invite a sus conciertos en España

"Shaki, quiero viajar desde Australia a España solamente para verte pero es imposible porque está 'sold out'", lamenta una fan, que pide a Shakira que la invite a "caminar" con ella. En el vídeo, la reacción de Shakira.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el viral protagonizado por una fan de Shakiraen el que solicita entradas para uno de los conciertos de la colombiana en España. "Shaki, yo soy fan tuya desde que tengo 7 años de edad", afirma la mujer, que manda un mensaje a la artista: "Estoy intentando comprar una entrada para verte".

"Quiero viajar desde Australia a España solamente para verte pero es imposible porque está 'sold out'", lamenta la chica, que pide a Shakira que la invite a "caminar" con ella. Un vídeo que se ha hecho viral y que ha llegado a la propia cantante, que le ha contestado con el siguiente mensaje en Instagram: "Claro que sí, invitada especial, ¿caminamos juntas el camino de las lobas?".

Tras verlo, Alfonso Arús destaca que "esto de las redes sociales se está convirtiendo en un chollo para las fans porque al final los cantantes siempre quieren quedar bien": "Si no responde la cantante queda mal y si responde es un chollo".

Shakira suma otros tres conciertos en Madrid

La residencia europea de Shakira en Madrid es uno de los eventos musicales más esperados en España: aunque inicialmente se anunciaron tres fechas de conciertos, la artista colombiana ha sumado otros seis: por ahora, 9 conciertos en Madrid. Descubre todos los detalles aquí.

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