Los 3 trucos de la Policía para evitar fraude con las entradas de los conciertos de Shakira

El viernes se ponen a la venta las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid pero desde el martes se han ido abriendo las preventas de tickets. Estos son los trucos de la Policía Nacional para evitar ser estafados.

Cuando se anuncia un concierto tan esperado (y previsiblemente espectacular) como los que Shakira dará en Madrid en septiembre de 2026 se genera muchísima expectación. Para la residencia europea de la artista colombiana, que tendrá lugar en la capital en un estadio aún sin construir, no son pocos los que se han puesto nerviosos ante la posibilidad de encontrar entradas para alguna de sus actuaciones.

Y aunque las entradas se ponen a la venta de manera general este viernes 27 de marzo, desde el martes se han activado algunas de las preventas para conseguir los primeros tickets: el martes, para los registrados en la web de Shakira; este miércoles, para los de SMusic y mañana, jueves, para los de Live Nation. En preventa se ponen un número limitado de entradas a la venta, por lo que es más fácil que se agoten rápidamente y que, en consecuencia, llegue más rápido la frustración.

Sin embargo, es una situación en la que es clave mantener la calma, para evitar caer en fraudes. Tanto es así que la Policía Nacional ha dado tres pequeños pero útiles trucos para evitar ser defraudados en la venta de entradas para Shakira. "Tiene... nombre... de URL buena, clara-mente no es como suena...": haciendo suyo este verso de la canción que la artista sacó con Bizarrap, las autoridades recuerdan qué tener en cuenta para evitar fraudes en la compra:

Webs oficiales: sí

Lo ideal es acudir directamente a las páginas web oficiales para la compra de entradas. La preventa se abrió el martes para los registrados en la web de Shakira a través de Ticketmaster; la de este miércoles se ponen en preventa para los registrados en SMusic a traves de la página web de Santander Music, mientras que las del jueves saldrán desde Live Nation. Las entradas también se pueden conseguir, desde las 10:00h del viernes, a través de El Corte Inglés.

Reventas milagro: no

Ojo con las reventas. Al minuto de abrirse la preventa de entradas del martes, a las 10:00h, en la que se ponían a la venta entradas para los días 25, 26 y 27 de septiembre, las tres primeras citas confirmadas de la artista, ya había gente en redes sociales anunciando que había conseguido entradas, incluso para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre —que aún no habían salido a la venta— y que estaban abiertos a escuchar ofertas, siempre con la 'coletilla' de hacer la venta por transferencia a través de Ticket Master.

Para curarse en salud, lo mejor es desconfiar de cualquier plataforma o vía de reventa: suele haber muchos fraudes detrás (entradas falsas o inexistentes, por ejemplo) y la mayoría no suelen ser vendedores autorizados. Además, en caso de pagar un recargo por la reventa de las entradas, si se acaba suspendiendo o modificando la actuación, ese dinero es imposible de recuperar.

Links sospechosos: alerta

Aunque no solemos fijarnos en los enlaces sobre los que pinchamos, esto es clave para evitar el fraude. Muchas páginas falsas generan URL similares a las originales o que emulan las auténticas, con pequeños cambios como introduciendo la letra L en lugar de la letra I, difíciles de diferenciar en enlaces a los que prestamos poca atención. Insistimos: siempre a través de vendedores oficiales.

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