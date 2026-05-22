La lista de nombres prohibidos y permitidos en España sorprende en Aruser@s: "no" a ‘Satán’ pero "sí" a 'Goku'

Elegir el nombre de un bebé puede ser una decisión complicada, pero en España también puede convertirse en un ejercicio de creatividad con límites legales. En Aruser@s, Alfonso Arús repasa la curiosa lista de nombres prohibidos y permitidos.

En Aruser@s, el equipo celebra con alegría quela colaboradora María Moya está embarazada, y han aprovechado la ocasión para abrir uno de esos debates que siempre generan conversación: qué nombres se pueden poner (y cuáles mejor ni intentarlo) en España.

Alfonso Arús ha mostrado en plató una lista de nombres que la ley directamente prohíbe registrar. Entre ellos: "Satán, Judas, Hitler, Karl Marx, Leo Messi, Manzana o Peral". "¡Garcías! No están dentro de mi lista de nombres", ironiza la tertuliana entre risas, dejando claro que, al menos por esa vía, la saga familiar sigue a salvo.

Pero si la lista de prohibidos sorprende, la de los permitidos tampoco se queda atrás. Porque sí, en España se pueden registrar nombres como "Goku, Thor, Leia, Neo, Lobo o Roma". "Neo conozco a algunos y Roma es la hija de Laura Escanes", comenta María Moya, sorprendida por lo habitual que ya resulta ver algunos de estos nombres en la vida real. "El tema es que ahora el nombre de los animales se suele mezclar con el de las personas", zanja entre risas.

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