La reacción viral de un bebé al despertarse de la siesta con cara de pocos amigos

Todos hemos tenido alguna siesta tan profunda que al despertar no sabemos ni qué día es. Eso sí, pocos consiguen expresar ese desconcierto y enfado tan bien como este bebé viral.

Hay siestas que sientan peor que escuchar la alarma para ir a trabajar. Así lo demuestra el divertido viral que han mostrado en el plató de Aruser@s.

El protagonista es un bebé que acaba de despertarse de la siesta y cuya reacción no ha dejado indiferente a nadie. Con el pelo completamente despeinado, gesto serio y mirada perdida, parece estar intentando averiguar quién le ha despertado de un sueño tan placentero.

Su mezcla de asombro, enfado y confusión ha conquistado a miles de usuarios en redes sociales, que no han podido evitar sentirse identificados con esa sensación de despertarse sin saber muy bien dónde están. "Parece una siesta de cinco horas, de esas que no sabes ni dónde estás", bromea Hans Arús.