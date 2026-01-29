Alfonso Arús, al experto que advierte que dormir más de 30 minutos de siesta "es negativo": "Qué agobio"

El especialista en descanso Juan Antonio Madrid advierte de los efectos perjudiciales de las siestas largas y defiende que el descanso ideal no debería superar la media hora.

Según explica Juan Antonio Madrid, experto en descanso, una siesta de más de 30 minutos"es muy negativa para una persona normal". Una advertencia que Alfonso Arús ha trasladado al plató de Aruser@s.

"Las siestas pueden ser malas o buenas según cómo las hagamos", señala el especialista. "Habrán escuchado la siesta de Camilo José Cela, la de 'pijama, padrenuestro y orinal'. Pues para una persona normal es muy negativa", advierte, ya que "te va a quitar el sueño nocturno".

"En el otro extremo tenemos la siesta de Dalí", continúa explicando, "que cogía una cuchara y, cuando se dormía con ella entre los dedos, el sonido al caer le despertaba". Según el experto, la siesta ideal se encuentra "en medio": "Sería de entre 20 y 30 minutos como máximo y es muy positiva".

En el plató, Alfonso Arús reconoce que le resulta complicado controlar ese tiempo de descanso. "Yo, sabiendo que tengo 20 minutos, no me puedo dormir", asegura, calificándolo de "un agobio". Angie Cárdenas coincide y plantea la dificultad de ajustar el sueño:"Es imposible, si tardas diez minutos en dormirte, ya no pueden ser solo 20".

