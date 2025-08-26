La reacción de toda abuela al oír 'tengo antojo de...' : "¡Pues toma, para que te hartes!"

Una tiktoker no se puede creer cómo ha llenado su abuela el frigorífico de cajas de helado tras haberle confesado que tenía antojo de un tipo cono de chocolate."Cosas de yayas, supongo", ríe la nieta.

Convertir un antojo en un banquete, ese es uno de los superpoderes que tienen nuestras abuelas. Es así que la creadora de contenido Andrea Blanco, '@andreablncoo', ha compartido con sus seguidores la divertida situación que ha vivido con su yaya.

"Le he dicho a mi abuela que tenía muchas ganas de un helado del Mercadona, especialmente los chiquititos, los mini, y ella se ha ido silenciosamente esta mañana al super...¡Vamos a ver lo que ha traído!", advierte la joven, que abre la puerta del frigorífico y muestra las más de diez cajas que ha comprado su abuelita.

Tras activar el 'modo festín', la nieta le pregunta a su abuela por qué le ha traído tanto helado, a lo que ella responde entre risas: "¡Para que te hartes! Uno de esos te cabe en una muela".

Desde el plató de Aruser@s, se sienten muy reflejados con el viral y es que, como dice Angie Cárdenas: "Esto también lo haría mi madre". "Como le digas que te gusta algo, prepárate para comerlo el resto del año", bromea Tatiana Arús.