La divertida confusión de un bebé al intentar mamar del pecho de una estatua

¡Ups, aquí no es!

En los vídeos virales de Aruser@s, este bebé que ha confundido a su madre con una estatua ha arrancado carcajas entre los colaboradores del programa. "¡Qué empeño le pone!", ríe Alfonso Arús.

Este bebé, en un adorable momento de confusión, se ha acercado decidido a una estatua pensando que podía tomar el pecho. El malentendido, captado en vídeo por su madre, ha conquistado a los tertulianos en el plató de Aruser@s. Y es que los colaboradores ríen y aplauden la inocencia (y el instinto) del pequeño.

"El pobre, como os imaginaréis, no ha conseguido lo que quería", comenta Hans Arús, mientras vemos la divertida imagen. "No saca nada, pero mira que lo intenta, ¡qué empeño le pone!", ríe Alfonso Arús.

"Quizás como la estatua está fresquita, le alivia las encías", apunta Tatiana Arús. El vídeo, que ya circula por redes sociales, se ha convertido en uno de los momentos más comentados del día.

