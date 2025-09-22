Salen a la venta la próxima semana
La reacción de Pedro J. Ramírez cuando le preguntan si Ágatha Ruiz de la Prada sale en sus memorias
Pedro J. Ramírez habla de sus memorias, de más de 600 páginas, y confiesa si serán tan polémicas como las de Mar Flores: "Tendrán un público distinto".
Alfonso Arúsdestaca la cantidad de memorias de famosos que se han hecho últimamente. Y es que a las conocidas del rey Juan Carlos, Mar Flores e Isabel Preysler se suman dos nuevas: las de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, y las de Pedro J. Ramírez.
Por su lado, Ángel Cristo Jr. asegura que aunque está haciendo su libro, no cree que esté hecho en un año: "Puede pasar tiempo, estoy hablando de algo que es un proyecto, lo mismo en dos años seguimos en el proyecto". Además, preguntado sobre si va a contar todo, el hijo de Bárbara Rey responde: "Todo, todo, todo, no se puede contar porque siempre se olvidan cosas".
Por otro lado, el periodista Pedro J. Ramírez explica que la semana que viene sale el segundo tomo de sus memorias: "Las mías son 600 y pico páginas". Preguntado sobre si van a ser tan polémicas como las de Mar Flores, el periodista asegura que serán para "un público distinto".
"Entonces, ¿Ágatha Ruiz de la Prada no sale?", pregunta el reportero a Pedro J. en referencia a su exmujer. Puedes ver la reacción del periodista en el vídeo principal de esta noticia.