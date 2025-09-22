La reacción de Pedro J. Ramírez cuando le preguntan si Ágatha Ruiz de la Prada sale en sus memorias

Pedro J. Ramírez habla de sus memorias, de más de 600 páginas, y confiesa si serán tan polémicas como las de Mar Flores: "Tendrán un público distinto".

Alfonso Arúsdestaca la cantidad de memorias de famosos que se han hecho últimamente. Y es que a las conocidas del rey Juan Carlos, Mar Flores e Isabel Preysler se suman dos nuevas: las de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, y las de Pedro J. Ramírez.

Por su lado, Ángel Cristo Jr. asegura que aunque está haciendo su libro, no cree que esté hecho en un año: "Puede pasar tiempo, estoy hablando de algo que es un proyecto, lo mismo en dos años seguimos en el proyecto". Además, preguntado sobre si va a contar todo, el hijo de Bárbara Rey responde: "Todo, todo, todo, no se puede contar porque siempre se olvidan cosas".

Por otro lado, el periodista Pedro J. Ramírez explica que la semana que viene sale el segundo tomo de sus memorias: "Las mías son 600 y pico páginas". Preguntado sobre si van a ser tan polémicas como las de Mar Flores, el periodista asegura que serán para "un público distinto".

"Entonces, ¿Ágatha Ruiz de la Prada no sale?", pregunta el reportero a Pedro J. en referencia a su exmujer. Puedes ver la reacción del periodista en el vídeo principal de esta noticia.