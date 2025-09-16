Alfonso Arús: "Para muchas personas tres ejemplos de mujeres feministas son Mar Flores, Isabel Preysler y Bárbara Rey"

"Leyendo algunos artículos he llegado a la conclusión de que para muchas personas tres ejemplos de mujeres feministas son Mar Flores, Isabel Preysler y Bárbara Rey", destaca Alfonso Arús, que afirma que es "un nuevo concepto del feminismo".

Tras ser preguntada por los reporteros sobre qué memorias leería antes, si las de Mar Flores o las de Isabel Preysler, Carmen Lomana ha confesado que "ninguna de las dos". La socialité se ha escudado en que ya conoce la vida de ambas.

"Es un nuevo concepto del feminismo que yo no tenía interiorizado, pero que es esto", asegura el presentador en el plató, donde Tatiana Arús se muestra tajante: "Hay que darle una vuelta".