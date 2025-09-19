Ágatha Ruiz de la Prada presenta su primera colección diseñada por IA con muñeca idéntica incluida

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado su primera colección diseñado por inteligencia artificial en la Semana de la Moda de Madrid, donde ha aparecido con una muñeca que se parece mucho a ella.

Ágatha Ruiz de la Prada ha triunfado en la presentación de su colección más arriesgada en la Semana de la Moda de Madrid. Y es que la propia diseñadora de moda ha reconocido que se trata de la primera colección diseñada por inteligencia artificial.

"Yo cuando vi la pasarela pensé que se alejaba un poco de Ágatha Ruiz de la Prada", explica Tatiana Arús, que detalla que aunque es verdad que "tiene mucho color y estampados" le ha sorprendido "los volúmenes".

Además, Alfonso Arús destaca que "una muñeca ha acaparado todos los flashes en el desfile". Según explica la colaboradora en el vídeo, se trata "de una muñeca que es una recreación de la propia Ágatha": "Finalmente la propia Ágatha cogió la muleca y salió con ella a saludar, es cierto que se parece a ella".

Por último, la diseñadora ha explicado que no ha invitado a Carmen Lomana, su 'archienemiga' con la que habría habido un acercamiento, porque no tenía hueco para invitar a más gente.