El tropiezo de Isabel Preysler a su llegada al desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda de Madrid

Más de 800 invitados han acudido al desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda de Madrid entre los que se encontraban rostros conocidos como Isabel Preysler, Pedro Almodóvar o Sebastián Yatra.

Carolina Herrera ha escogido la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección, por primera vez, fuera de la Semana de la Moda de Nueva York, convirtiéndose así en el gran desfile internacional.

Entre los más de 800 caras conocidas se encontraban artistas de la talla de Sebastián Yatra y españoles como Pedro Almodóvar, Nieves Álvarez o Isabel Preysler, que protagonizó un llamativo momento al llegar al desfile.

Y es que, al ser preguntada por los reporteros sobre sus memorias, Isabel Preyser, que iba acompañada de dos hombres, tropezó con mucha elegancia. "Ay, el vestido", destacó la madre de Tamara Falcó.

"Una torcedura así puede ser tremenda", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo.