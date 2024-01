Hay cosas que no se compran con dinero, por más que la Navidad sea la gran fiesta del consumismo. Una de ellas es el amor de este niño por la tortilla de patatas. Desea tanto comerse un trocito de ese delicioso manjar que no duda en pedírselo a los Reyes Magos en su carta, aunque al principio pensara que no iban a traérselo por no aparecer en las revistas de juguetes.

Envuelta con un papel de regalo de Spider-Man le espera esta delicia el día 6 de enero. Cuando descubre lo que hay dentro del paquete, el pequeño no puede estar más ilusionado, como vemos en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

"Antes todo eran jugos de mesa, muñecas, coches... ahora, no sé si tendremos que empezar a anunciar tortillas de patatas", comenta Alfonso Arús un tanto confundido. "Son los pequeños 'foodies' del futuro", bromea Angie Cárdenas.