Alba Gutiérrez anuncia en Aruser@s que está embarazada de nuevo: "¿Queréis que hagamos el 'gender reveal'?"

El contexto"Ya no lo podía disimular. No son ni gases ni excesos navideños", bromea Alba Gutiérrez poco después de anunciar en Aruser@s que está embarazada por segunda vez. ¿Será niño o niña? Ella ya lo sabe, pero quiere jugar. "¿De qué tengo cara?", pregunta a sus compañeros.

Hoy es un gran día para la familia de Aruser@s, que celebra con entusiasmo la feliz noticia de Alba Gutiérrez. La colaboradora annuncia en el programa de laSexta que está embarazada por segunda vez. "Ya no lo podía disimular. No son ni gases ni excesos navideños", bromea entre risas. Y es que sus 17 semanas de gestación ya comienzan a notarse, incluso a través de la pantalla.

"Lo que pasa es que todavía no sabemos si es niño o niña", comenta Alfonso Arús, aunque Alba tiene preparada una sorpresa. "¡Sí que lo sé!", exclama emocionada. "¿Queréis que hagamos el 'gender reveal'?", propone, en un guiño a los vídeos virales que a diario forman parte de la escaleta del programa.

Descartada esta primera opción -quizá por no tener a mano una tarta gigante en estos momentos (o una avioneta)-, la colaboradora plantea un nuevo juego a sus compañeros: "¿De qué tengo cara?". Todos se animan a votar por la respuesta que consideran correcta… y una de las que acierta es Angie Cárdenas: "¡Es otra niña!".

Alba asegura que lo tenía claro desde el principio, incluso antes de confirmarlo mediante una ecografía: "Tenía la certeza de que era otra nena porque me sentía igual que con la primera".

"A esta mujer le sientan fenomenal los embarazos. Muy guapa que está", comenta Rocío Cano con una sonrisa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.