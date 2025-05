La reacción de Isabel Rábago a la portada de Bertín Osborne "luciendo cuerpazo" a los 70 años: "Este 'look' me chirría"

Con camiseta en sisa negra, marcando músculo y luciendo moreno, Bertín Osborne presumía de cuerpazo a los 68 años en la portada de la revista ¡Hola!.

Sin embargo, dos años más tarde, aparece en Semana sin camiseta, con un pantalón y un cinturón... un look que no acaba de convencer a Isabel Rábago. Así lo desvela la colaboradora en este fragmento de Y ahora Sonsoles que recoge Aruser@s.

"Qué bien está en una y qué así, relajado, está en otra", señala. "Tampoco entiendo y me vais a perdonar, pero es una cuestión estética, un hombre con pantalones y cinturón y sin nada. [...] El 'look' me chirría", asegura.

En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas equipara su 'outfit' con el de los galanes de "las películas estas típicas que le gustan a Patricia Benítez". "Es 'Pasión de Gavilanes'", añade la tertuliana.