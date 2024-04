Aruser@s recoge una lista de seis alimentos que ayudan a mejorar el apetito sexual. Fresas y frambuesas, para incrementar el deseo, aguacate, nueces, para mejorar calidad del esperma, almendras, el chocolate, para segregar serotonina y endorfinas, y el vino tinto y el café, para tener picos de lubricación y el deseo sexual más disparado.

"A eso hay que añadirle el pistacho, porque si con esto ya vais como un toro, con el pistacho...", expone Alfonso Arús. Angie Cárdenas comenta que después del vino y el café falta el puro. "Siempre nos venden el cava con fresas y en este caso es café o vino tinto con fresas", expone Alba Gutiérrez.

El presentador del programa opina que no están mal los alimentos de la lista. "Yo me temía que para mejorar el deseo sexual acabaría apareciendo la chía y la coliflor", explica el conductor del programa que continúa comentando que todo la comida que aparece es comestible. "Te compras un mix de frutos secos y ya lo tienes", comenta Hans Arús. Por su parte Angie cree que cada día come eso.