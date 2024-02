"¿Yo voy a arriesgar mi integridad física por cobrar el salario mínimo interprofesional?", se queja indignado @unay_ferrer_ en este vídeo de TikTok. El joven es dependiente de una tienda de moda y se niega a revisar a los clientes cuando les pita la alarma a la salida del establecimiento, por mucho que su compañera se enfade con él. "No se me está pagando un plus de peligrosidad, no se me ha contratado como personal de seguridad y sinceramente, me importa entre poco y nada lo que se puedan llevar de esta tienda", enumera exhibiendo sus motivos.

Su conclusión es bien clara, como podemos ver en el vídeo emitido también en Aruser@s. "Yo no me voy a arriesgar por la empresa", dice completamente seguro de su decisión, y es que, ve absurdo jugarse la vida por algo así. "Bastante con que me juego a veces mi integridad mental".

En el plató, Alfonso Arús manda un mensaje de ¿tranquilidad? a todos los que estén preocupados por este asunto. "Si cuando suena la alarma es cuando no roban nada. Cuando roban es cuando no suenan. Es al revés. A mí me ha sonado un montón de veces y sobra decir que no me he llevado nunca nada", asegura el presentador. Los colaboradores han tenido experiencias parecidas, de incluso sonarles la alarma al entrar al establecimiento. "Cuando voy al supermercado, pito al entrar y cuando estoy pagando, les aviso de que al salir voy a volver a hacerlo y después me siento fatal porque la gente me mira", cuenta Marc Redondo.