Isabel Rábago ha afirmado que "Isabel Pantoja tiene todo embargado y es tan alta su deuda con Hacienda que ella se ha planteado toda su gira exclusivamente para saldar sus deudas con Hacienda". "Todo lo que ella gana va a ir exclusivamente ahí, es algo que ha pactado con Hacienda", destaca la periodista, que explica que ella "ha creado una empresa limpia" para eso: "Las otras ya sabemos dónde han ido una detrás de otra".

Alfonso Arús alucina al saber esto y reflexiona en el plató de Aruser@s: "Sigo sin entender que con la cantidad de años que lleva Isabel Pantoja trabajando, ¿cómo es posible que todavía deba dinero a Hacienda?, es que no me salen las cuentas". "Es que si debes dinero a Hacienda es que has cobrado muchísimo", destaca Angie Cárdenas, que afirma que "algo ha hecho mal" la cantante.