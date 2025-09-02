"... que en el oleaje no pierde el sentido"
La reacción de Carliyo y sus amigos cuando en su despedida de soltero casi sufren un naufragio en Maldivas: "Como una potra salvaje..."
Carliyo 'el nervio', el famoso tiktoker malagueño, va a casarse dentro de poco tiempo y sus amigos le han organizado una despedida de soltero en Maldivas que no ha empezado con el mejor pie.
Nuestro querido Carliyo está de despedida de soltero en Maldivas gracias a sus amigos, que lo han llevado hasta allí para celebrar que se va a casar muy prontito. Sin embargo, parece que el viaje no ha empezado con el mejor pie, como podemos ver en este vídeo del que se hace eco Aruser@s.
"Vamos a tener hoy un naufragio y lo estoy viendo", dice el famoso tiktoker mientras otea el negro horizonte desde el barco en el que está a bordo. Ante el panorama que se presenta y el intenso oleaje que ya va notándose, hay quien ya se ha puesto el traje de buzo.
Con cada embestida del mar, la fiesta se intensifica. Tanto, que acaban bailando y cantando 'Potra Salvaje' entre ola y ola... y mientras el agua comienza a cubrirles los pies. "Naufragio, naufragio, oé, oé, oé", llega a corear el propio Carliyo. Por suerte, nada de eso ocurrió.
"Cómo se nota quién es español y quién no", comenta entre risas Patricia Benítez.