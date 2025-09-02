La reacción de Carliyo y sus amigos cuando en su despedida de soltero casi sufren un naufragio en Maldivas: "Como una potra salvaje..."

Carliyo 'el nervio', el famoso tiktoker malagueño, va a casarse dentro de poco tiempo y sus amigos le han organizado una despedida de soltero en Maldivas que no ha empezado con el mejor pie.

"... que en el oleaje no pierde el sentido"

Nuestro querido Carliyo está de despedida de soltero en Maldivas gracias a sus amigos, que lo han llevado hasta allí para celebrar que se va a casar muy prontito. Sin embargo, parece que el viaje no ha empezado con el mejor pie, como podemos ver en este vídeo del que se hace eco Aruser@s.

"Vamos a tener hoy un naufragio y lo estoy viendo", dice el famoso tiktoker mientras otea el negro horizonte desde el barco en el que está a bordo. Ante el panorama que se presenta y el intenso oleaje que ya va notándose, hay quien ya se ha puesto el traje de buzo.

Con cada embestida del mar, la fiesta se intensifica. Tanto, que acaban bailando y cantando 'Potra Salvaje' entre ola y ola... y mientras el agua comienza a cubrirles los pies. "Naufragio, naufragio, oé, oé, oé", llega a corear el propio Carliyo. Por suerte, nada de eso ocurrió.

"Cómo se nota quién es español y quién no", comenta entre risas Patricia Benítez.