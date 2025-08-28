¿Dejarías a tu novio si no llora en el día de vuestra boda? El temor de Carliyo, el tiktoker malagueño, con su prometida, Natalia

Natalia lleva meses poniéndole las pilas a Carliyo, haciéndole saber qué es lo que espera del día de su boda y una de las cosas fundamentales para ella es que su novio llore en el altar.

Carliyo, uno de los tiktokers favoritos de Aruser@s, va a casarse próximamente y ya está inmerso con su novia, Natalia, en los preparativos de su boda. Lo que quizá no sabía el joven malagueño es que su prometida tiene una idea muy clara de lo que quiere que sea ese día, sobre todo en lo que respecta a un aspecto fundamental para ella.

"Es que es capaz de dejarme si no me pongo a llorar al verla vestida de blanco", se teme. "Lloraré si puedo llorar... Es que tengo una presión en el pecho...", lamenta. "¿Tengo que ponerme un tutorial para ver cómo tengo que llorar?", se pregunta en este divertido vídeo que recoge el programa de laSexta.

El creador de contenidos asegura que está "rayado por el momento más bonito de su vida". "Es que tengo un vestido y un peinado que tú vas a llorar", no le deja de decir Natalia, algo que le añade inquietud a su futuro marido. Por suerte, Carliyo tiene un plan B: "Una foto de mi abuelo que ya no está".

"Si no lloro, ¿qué pasa? ¿Que no te quiero igual? ¿Que estos años no han valido de nada? ¿Que no te he demostrado que te quiero?", dice lanzando un mensaje a su novia.