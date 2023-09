No por usual que sea, es menos divertido. Y es que, ¿quién no le ha dado la mano a una persona equivocada cuando va por la calle? ¿Quién no ha agarrado a otra mujer u hombre pensando que era su madre o padre cuando era pequeño? Pues justamente eso es lo que le ocurre al niño que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s.

El bebé agarra con firmeza de la mano a un señor y se lo lleva a alguna parte con la intención de enseñarle algo que no podemos determinar. Sin embargo, al mirar hacia arriba descubre que esa cara no es la de su progenitor.

Rápidamente, el pequeño sale corriendo y regresa con su auténtico padre, quien, divertido, está grabando toda la escena con el teléfono móvil, tranquilo ante la incertidumbre de su hijo, que pone cara de circunstancias y esboza una ligera sonrisa. Al menos, no está llorando, un punto muy positivo según Angie Cárdenas.