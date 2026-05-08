La reacción de Alfonso Arús al joven que viaja a pie de Argentina a EEUU para ver el último Mundial de Messi: "No llega"

Aruser@s muestra la aventura de un influencer argentino que viaja a pie y haciendo autostop desde Argentina hasta Estados Unidos para asistir al último Mundial de Lionel Messi.

En Aruser@s, siguen la ruta de Alejo Ciganotto, conocido en redes como '@alejo.ciganotto02', un joven argentino que ha emprendido una increíble travesía con el objetivo de presenciar el que podría ser el último Mundial de su ídolo, Lionel Messi.

El influencer está recorriendo el continente a pie y haciendo dedo desde Argentina hasta Estados Unidos, sede del próximo Mundial, compartiendo cada etapa del viaje con sus seguidores en redes sociales. "Ha tenido que haber un cambio de recorrido porque, si no, muere", comenta Hans Arús, mientras explica que Alejo se encuentra actualmente en Colombia y ha tenido que modificar parte de su ruta por motivos de seguridad. "Me explicaron que la ruta es peligrosa porque en esta misma zona hace unos días hubo un atentado, explosivos y se cayó un puente", relata el influencer.

"Yo creo que no llega, estoy convencido", comenta entre risas Alfonso Arús, que añade: "Y si después de esta odisea Argentina cae eliminada en cuartos, que es lo que me temo, ¿qué pasa?".

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