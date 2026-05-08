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Así suena 'Dai dai', el himno de Shakira para el Mundial de fútbol con una coreografía viral

Shakira ha estrenado un adelanto del videoclip de 'Dai dai', su himno para el próximo Mundial de fútbol.

Así suena 'Dai dai', el himno de Shakira para el Mundial de fútbol con una coreografía viral

Shakira ha ofrecido un pequeño adelanto de lo que será el himno del Mundial de fútbol: 'Dai dai'. Tatiana Arús enseña en este vídeo el videoclip de la artista colombiana, que recuerda al conocido 'Waka waka' donde conoció a Gerard Piqué. En las imágenes se puede ver la coreografía, que ya se ha hecho viral. "Ojalá que nos dé la misma suerte", destaca Alba Sánchez, recordando que España ganó el Mundial del 'Waka waka'.

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