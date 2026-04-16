'Bombazo': Leo Messi compra un club español

El futbolista del Inter Miami se ha convertido este jueves en nuevo propietario de la UE Cornellà.

Si hace dos meses se anunciaba que Cristiano Ronaldo adquiría el 25% de la Unión Deportiva Almería, este jueves se ha conocido que Leo Messi también ha comprado un club español.

El argentino, que actualmente milita en el Inter Miami de la MLS, es nuevo propietario de la UE Cornellà.

Así lo ha anunciado el club catalán, que milita en Segunda RFEF, a través de un comunicado publicado en su página web.

Según el citado texto, "con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años".

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", añade.