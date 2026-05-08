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El divertido viral que refleja el problema de ver una película en casa a plena luz del día

El creador de contenido '@delacruzphoto' triunfa en redes con un divertido vídeo sobre uno de los grandes dramas domésticos del cine en casa: intentar ver una película durante el día.

El divertido viral que refleja el problema de ver una película en casa a plena luz del día

En Aruser@s, donde Alfonso Arús y los tertulianos no han podido evitar sentirse identificados con la escena que ha planteado el creador de contenido '@delacruzphoto'. En el vídeo, el influencer recrea la frustración de poner una película en casa a plena luz del día y descubrir que, si no bajas todas las persianas, el auténtico protagonista acaba siendo tu propia cara reflejada en el televisor.

El contraste entre la oscuridad de las escenas y la luz exterior hace prácticamente imposible seguir la trama sin convertir el salón en una sala de cine improvisada. "Tiene toda la razón", comenta entre risas Alfonso Arús.

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