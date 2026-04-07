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"Ahí entré a Bolivia"

Se empeña en ir a EEUU andando desde Argentina para ir al último Mundial de Messi con su mujer a punto de dar a luz

Un forofo argentino de Messi se ha propuesto ir caminando desde Argentina hasta EEUU para asistir al que (cree él) será el último Mundial del futbolista... aunque Alfonso Arús ya advierte de que ni siquiera se sabe si va a jugar.

Se empeña en ir a EEUU andando desde Argentina para ir al último Mundial de Messi con su mujer a punto de dar a luz

El joven argentino @alejo.ciganotto se ha propuesto ir a pie desde Argentina hasta EEUU para ver el último Mundial de Messi. En total, cuenta él mismo, son 15.000 km. "Primero vemos el vídeo y luego te comento por qué hay polémica con este tiktoker", advierte Hans a Alfonso Arús en Aruser@s.

El bueno de Alejo ya está en Bolivia y se las está viendo y deseando para seguir adelante con todas las dificultades que se le están presentando en el camino. Pero la controversia no viene por nada que esté ocurriendo durante el viaje.

"Su pareja está embarazada", cuenta Hans, algo que los usuarios no han dejado de recordarle al chaval en sus comentarios. "Él ha dicho que tanto su familia como la de su pareja y ella están de acuerdo en que haga esto, porque al final, son muchos directos y consigue monetizarlos y sacar dinero para su futuro hijo", explica el colaborador.

El presentador no descarta que en su casa estén felices de que este señor esté fuera de casa si es un plasta... y lanza una advertencia: "No es seguro que vaya Messi. Aparentemente va a jugar, pero no lo ha anunciado oficialmente".

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