Ramón García, contra el horario de los programas de tv en 'prime time': "¿Como quieren que conciliemos con el trabajo si acaban a las 2?"

El mítico presentador, uno de los más veteranos de la televisión de nuestro país, estalla en este vídeo que recoge Aruser@s contra el horario del 'prime time' en España.

"Alguien debería cambiar los horarios de la noche de la tele", reivindica Ramón García en este fragmento de su programa en Castilla-La Mancha TV que recoge Aruser@s en su sección de 'zascas'.

El mítico presentador, uno de los más veteranos de la televisión -junto a Alfonso Arús y Jordi Hurtado, por supuesto- está bastante molesto con este tema. "Es una auténtica vergüenza que los programas empiecen a las 11 y pico de la noche", asegura.

"¿Cómo quieren que luego conciliemos el trabajo por la mañana si el programa termina a la 1 y media o a las 2 de la mañana?", dice con enfado.

En el plató del programa de laSexta, Arús, leyenda viva de la tele también, apunta que a la hora a la que ahora empiezan es cuando antes comenzaba el 'late night'.

