El público de Ramón García sorprende con su reacción ante una llamada surrealista: "Son unos hooligans"

Los yayos invitados al público de 'En Compañía' protagonizan una reacción inesperada durante una llamada telefónica, dejando perplejos incluso a Ramón García y Aurora González.

El público de 'En Compañía' cada día está más involucrado con el programa. Durante la emisión, Ramón García y Aurora González dan paso a una llamada telefónica que deriva en una situación surrealista: el espectador decide interrumpir la conversación, creyendo que se trata de un error.

"¿Quién era este hombre?", pregunta Ramontxu entre risas al público, a lo que los señores responden: "¡Está tonto perdido!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores destacan la espontaneidad y el ingenio de los invitados y aseguran que "no se andan con tonterías". "Son unos 'hooligans'", ríe Óscar Broc, al ver cómo defienden el programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.