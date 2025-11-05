Ahora
El público de Ramón García sorprende con su reacción ante una llamada surrealista: "Son unos hooligans"

Zascas

El público de Ramón García sorprende con su reacción ante una llamada surrealista: "Son unos hooligans"

Los yayos invitados al público de 'En Compañía' protagonizan una reacción inesperada durante una llamada telefónica, dejando perplejos incluso a Ramón García y Aurora González.

El público de 'En Compañía' cada día está más involucrado con el programa. Durante la emisión, Ramón García y Aurora González dan paso a una llamada telefónica que deriva en una situación surrealista: el espectador decide interrumpir la conversación, creyendo que se trata de un error.

"¿Quién era este hombre?", pregunta Ramontxu entre risas al público, a lo que los señores responden: "¡Está tonto perdido!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores destacan la espontaneidad y el ingenio de los invitados y aseguran que "no se andan con tonterías". "Son unos 'hooligans'", ríe Óscar Broc, al ver cómo defienden el programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Juan Lobato y la número dos del PSOE de Madrid testifican
  2. Abascal pone exigencias al PP tras la salida de Mazón y avisa de que Vox no tiene "ningún miedo a las elecciones"
  3. El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno
  4. Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"
  5. El rey emérito desvela su conversación con Tejero el 23-F: "Le exigí que no usara mi nombre. Creo que se sorprendió"
  6. Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"