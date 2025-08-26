Ahora

Muere Manuel de la Calva

El emotivo adiós de Ramón Arcusa a Manuel de la Calva (Dúo Dinámico): "No lloréis por él, no le gustaría"

Ramón Arcusa, "compañero de cien aventuras y de mil canciones" de Manolo de la Calva, anuncia la triste noticia del fallecimiento de su amigo con un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

El Dúo Dinámico durante el festivalEl Dúo Dinámico durante el festivalAgencia EFE

Manuel de la Calva, integrante del emblemático Dúo Dinámico, ha fallecido este 26 de agosto a los 88 años. La noticia, que ha conmocionado a muchos seguidores, ha sido compartida por su inseparable compañero Ramón Arcusa a través de las redes sociales, acompañado de un emotivo mensaje de despedida.

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha expresado Ramón Arcusa. Unas sentidas palabras que ha decicado a su "amigo del alma, compañero de cien aventuras y de mil canciones".

