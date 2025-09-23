El divertido vídeo viral del perro que encuentra 'otra manera' de sortear un laberinto: así es la estrategia de este Corgi

El perro que protagoniza este vídeo viral, del que se hace eco Aruser@s, ha decidido ser original a la hora de sortear el laberinto que tiene ante él, a pesar de que "su primo", que ha ido delante, lo hace al método tradicional.

Hoy, en el día mundial del perro adoptado, Aruser@s dedica un hueco en sus 'vídeos vitales' a nuestros mejores amigos de cuatro patas. Uno de los más comentados y celebrados por los colaboradores es el que protagoniza un Corgi desvergonzado que no atiende a las normas.

Su primo, el perrito blanco que se enfrenta en primer lugar al laberinto de globos que algún humano les ha preparado, decide hacerlo al método tradicional, andando en zigzag, esquivando los obstáculos y demostrando gran inteligencia.

Pero a veces, la picardía también suma puntos y eso es algo que parece saber bien el Corgi. En su turno, el perrete pasa completamente de hacer el ejercicio de la manera que todos esperan.

Por eso, no duda en explotar uno a uno todos los globos con sus afilados y pequeños dientes. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús destaca lo "contento" que está. "En eso consistía el juego y el tonto de mi primo no lo ha entendido", cree que piensa el animal.