Rafa Nadal, Will Smith y Marc Anthony disfrutan de Miami: este es el vídeo del que todos hablan

Rafa Nadal está disfrutando de unos días en Miami, donde ha coincidido con Will Smith y Marc Anthony, protagonizando este vídeo viral que está dando la vuelta al mundo.

¿Qué pasa cuando se juntan tres mundos tan llamativos como el deporte, la música y el cine? ¡Pues el resultado es este vídeo viral protagonizado por Rafa Nadal, Will Smith y Marc Anthony!

"Se lo está pasando en grande el extenista disfrutando en Miami de unas competiciones de lanchas", explica Tatiana Arús, que detalla que eran hasta 18 embarcaciones.

Además, la colaboradora de Aruser@s destaca que el actor Will Smith es el propietario de una de esas lanchas que competía, por lo que se encontraba en el lugar, produciéndose este vídeo viral entre los dos famosos y el cantante Marc Anthony, que también estaba presente en el día de regatas.

