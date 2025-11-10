Djokovic señala cuándo y dónde se quiere retirar: a lo Rafa Nadal

El serbio ha explicado que su objetivo es colgar la raqueta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras alzar su título 101 en el ATP 250 de Atenas después de vencer en la final a Lorenzo Musetti, Novak Djokovic se ha vuelto a pronunciar sobre su retirada.

El balcánico, a sus 38 años de edad, quiere competir hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es decir, hasta que tenga 41.

"Pensar en los Juegos de Los Ángeles 2028 me emociona, me encantaría jugarlos", explicó en declaraciones que publica 'Sportal.rs'.

Eso sí, 'Nole' es consciente de que su cuerpo será su mayor hándicap "porque hay cosas que no están completamente bajo mi control".

"Si acabo participando en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo", zanjó.

De esta manera, Djokovic querría una retirada como la de Rafa Nadal: defendiendo los colores de su país.