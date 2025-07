Will Smith muestra su Oscar a los asistentes a su concierto: "La gente no tiene muchas oportunidades de ver esto en persona"

Will Smith sorprendió en su concierto en Starlite Marbella al mostrar el Oscar que ganó hace unos años, motivado por el cariño del público. Durante el único show que tiene planificado en España este año, expresó su gratitud y compartió el premio con los asistentes, destacando que es fruto de muchos años de carrera. Además, el actor y rapero interactuó en español con el público, a veces con ayuda de sus bailarinas como traductoras. Smith bailó, cantó y bromeó, subiendo a algunos asistentes al escenario. El espectáculo incluyó referencias a 'El príncipe de Bel-Air', 'Men in Black' y 'Bad Boys', y momentos de reflexión.

Will Smith sorprendió a los asistentes a su concierto de este sábado en Starlite Marbella y ha mostrado la estatuilla del Oscar que ganó hace unos años.

En un momento del show, el único que tiene planificado en España este año, ha confesado a los espectadores que iba a enseñar el galardón después del cariño que había sentido del público: "No estaba seguro de si iba a hacer esto o no, pero todo el amor que me estáis demostrando es muy importante para mí y sé que la gente no tiene muchas oportunidades de ver esto en persona".

"Quiero daros las gracias y compartir con todos vosotros este premio, que es el resultado de muchos años de carrera", ha añadido el estadounidense.

No obstante, eso solo ha sido una parte del espectáculo que ha realizado el actor, rapero y productor cinematográfico. Durante varios momentos del concierto, Will Smith ha tirado de su español para interactuar con la gente, aunque en alguna ocasión ha tenido que tirar de alguna de sus bailarinas, casi todas españolas, para que ejercieran de traductoras.

El artista ha bailado, ha cantado e incluso ha bromeado con los asistentes, a los que no sólo ha animado a participar en el concierto, sino a los que ha subido con él al escenario en varias ocasiones y a los que no ha dudado en acercarse a saludar, ante la sorpresa y el entusiasmo de todos, pero muy especialmente de los que se encontraban en las primeras filas.

Durante el concierto, en el que no han faltado referencias a la serie de televisión con la que alcanzó gran popularidad en los noventa 'El príncipe de Bel-Air', también ha habido hueco para la película 'Men in black' o la saga 'Bad boys' y por supuesto, para la reflexión.