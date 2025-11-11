El surrealista vídeo viral del defensor del paso para peatones: "Jason, el superhéroe de República Dominicana"

En República Dominicana ha surgido un nuevo defensor del peatón: Jason se coloca en los pasos de cebra y llama la atención de los motoristas que invaden las zonas peatonales. ¿El método? Un martillo de plástico.

Se llama Jason y se ha convertido en "defensor del paso para peatones". En República Dominicana ha nacido un nuevo superhéroe. "Todo motorista que se pase de raya se lleva un castigo", comenta Hans Arús.

Como vemos en el viral que acompaña esta noticia, Jason se coloca en los pasos de peatones para regañar a los motoristas que no respetan las señales de circulación y terminan acaparando los pasos.

Con un método infalible, golpeando con un martillo de plástico en la cabeza, Jason llama la atención a todos aquellos que infringen las normas.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan con "el viaje" que les pega a los motoristas. "¿Qué consigue a cambio?", se pregunta Alfonso Arús.

