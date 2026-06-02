La queja viral de una creadora de contenido tras pagar 94 euros por dos sándwiches y una ensalada en Copenhague

Viajar a Dinamarca puede ser una experiencia inolvidable, especialmente cuando llega la cuenta. La creadora de contenido '@Josefa.meeder' ha compartido en redes lo que ha gastado en una sola comida durante su visita a Copenhague.

En España no dejan de subir, pero hay destinos capaces de hacer que cualquier ticket nacional parezca una ganga. Es lo que le ha ocurrido a la creadora de contenido '@Josefa.meeder' durante un viaje a Copenhague, donde ha terminado pagando 94 euros por dos sándwiches y una ensalada.

"Me dijeron que era caro, pero quizás soy yo el problema", comenta entre risas, asegurando que, tras semejante desembolso, tendrá que reorganizar su presupuesto alimenticio: "Solo puedo comer una vez al día".

Desde el plató, Alfonso Arús zanja el asunto con una de sus habituales pullas sobre el elevado coste de vida en el país escandinavo: "Y luego dirán que los daneses son felices".