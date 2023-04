Durante más de 10 horas, Twitter ha sido un auténtico hervidero de indignación, comentarios y discusiones debido a la decisión de Elon Musk de retirar el tick azul a las cuentas verificadas de famosos que se resisten a pagar por ello. "Después del cohete, tiene que recuperar el dinero perdido y ya prometió que retiraría el tick azul a todas aquellas celebrities que no pagasen por ello. Cuesta 9'5 euros al mes o 100 euros al año", informa Hans Arús en Aruser@s.

Uno de los afectados por esta medida ha sido Marc Redondo. "No me considero celebrity, pero ha sido curioso que se lo quiten en el mismo día a Cristiano Ronaldo y a mí", observa el meteorólogo del programa. "Que exploten sus cohetes, me da igual", afirma, enfadado con Elon Musk. Una actitud muy sorprendente en Redondo, que suele ser amable y conciliador.

Pero, ojo, porque Hans le advierte de que se rumorea que Musk está pagando de su bolsillo la verificación de las cuentas de algunos famosos. "Voy a llamar a mi amigo", comenta el científico, que no duda en cambiar rápidamente el tono con el dueño de Twitter.