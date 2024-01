Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral en TikTok de un joven que se hace "una pregunta muy buena": ¿por qué los dependientes chinos siempre te persiguen en las tiendas? "Por fin el secreto ha sido desvelado", explica Hans Arús, que detalla que el protagonista del vídeo es chino y también sudre que le persigan en esas tiendas.

"Cuando voy a una tienda de chinos también me persiguen y yo también soy chino, no tiene lógica ninguna, ¡no te voy a robar!", destaca el chico en el vídeo, donde confiesa cuál fue la respuesta cuando el preguntó por qué lo hacía a una dependienta china: "Me dijo que lo hacían por costumbre y educación por si necesitaba algo tenerla en el momento para preguntarle".

Pero en el plató de Aruser@s no se creen esta explicación. "No me lo creo, porque, además, te miran muy mal rollo", destaca Hans Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "escojas el pasillo que escojas siempre hay alguien reponiendo algún producto en la estantería, qué casualidad...". Por su parte, Alba Gutiérrez afirma que "sienta fatal que te persigan": "Tú ya piensas que vas fatal vestido o que llevas cara de delincuente".