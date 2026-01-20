Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Virales

Una psicóloga desmonta el mito del amor de antes: "Sus nietos están ahora en mi consulta"

En Aruser@s, debaten sobre la reflexión de la psicóloga Silvia Llop, quien desmonta el mito del amor "de toda la vida" y advierte de las secuelas emocionales que arrastran hoy hijos y nietos de aquellas relaciones idealizadas.

Alfonso Arús muestra en el plató una reflexión de Silvia Llop para traer a debate entre los colaboradores. "La gente dice que el amor de nuestras abuelas era fantástico, sí, pero sus hijos y sus nietos están ahora en mi consulta", asegura la especialista.

"El amor de toda la vida, muy bonito, estaba en la galería; dentro se cascaban, no se aguantaban y no se querían. Antes era como, 'tira, tira' y ya está. Ahora ya no. Toda la gente que han sido hijos, nietos, que han tenido estas historias familiares, son los que luego se enganchan a los mismos patrones tóxicos", detalla la experta, remarcando que "había relaciones bonitas, pero la gran mayoría eran obligatorias".

A Tatiana Arús el caso le recuerda a los Beckham: "Es exactamente el mismo patrón". "Ni tanto, ni tan poco. No hay que aguantarlo todo, pero tenemos que saber cuidar las cosas", opina Rocío Cano.

