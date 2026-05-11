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Alfonso Arús descarta el 'coffetonic' como nueva bebida para las sobremesas en España: "Estoy más en el no"

Las sobremesas de este verano llegan con una nueva bebida que promete dividir opiniones: el 'coffetonic'. La mezcla de café, hielo, agua con gas y un toque cítrico.

Alfonso Arús descarta el 'coffetonic' como nueva bebida para las sobremesas en España: "Estoy más en el no"

"El 'coffetonic' suena asqueroso, pero es un producto que hace muchos años que se ha convertido en tendencia en Seúl, Nueva York o Tokio y parece que aterriza con mucha fuerza en España", comenta Alba Sánchez durante el programa.

La colaboradora explica además que esta nueva bebida responde a una tendencia cada vez más habitual entre quienes salen de tardeo: "Dicen que el 40% de las personas que se van de tardeo quieren opciones sin alcohol. Combina el café de la sobremesa con un punto cítrico".

Sin embargo, la propuesta no termina de convencer a Alfonso Arús: "Hasta ahora nunca hemos bebido un café con gas. ¡Yo de entrada estoy más en el no!".

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