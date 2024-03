El príncipe Guillermo ha reaparecido públicamente en solitario en el 25 aniversario de los premios dedicados a su madre, Diana de Gales. "Como ya suele ser habitual, él ofreció un emotivo discurso en el que sí incluyó a Kate Middleton, algo que estamos esperando año tras año", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

Sin embargo, la polémica está servida, aunque en esta ocasión no tanto por la princesa de Gales como por su cuñado Harry. "No se encuentran desde 2021, pero es que en este caso ha sido escandaloso. Él ofreció su discurso y para evitar coincidir con su hermano, que reside actualmente en California, lo que hizo fue abandonar el recinto y ahí ya entró por videoconferencia Harry para dirigirse a todos los galardonados", informa la colaboradora. "Solo para no verse", destaca Alfonso Arús.

Por otra parte, los rumores que han surgido tras la 'desaparición' de Kate Middleton y sus fotografías retocadas siguen viento en popa a toda vela. De ellos se hace eco Angie Cárdenas en el vídeo sobre estas líneas.