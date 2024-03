Tatiana Arús destaca que Carrie Royale, una exestríper que se habría besado con el príncipe Harry en Las Vegas en 2012, está amenazando al hermano del príncipe Guillermo con subir fotografías suyas sin ropa a 'Only Fans'. "Parece ser que se ha mosqueado después de que no la haya incluido en su libro y ha dicho que si la gente quiere ver las fotos de Harry ligerito de ropa o desnudo hay que pagar su cuenta de 'Only Fans'", explica la colaboradora de Aruser@s.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que el Palacio de Kensington ha desmentido que Kate Middleton vaya a acudir al desfile del próximo 8 de junio. "Según el Palacio no estará lista todavía para participar en la vida pública", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "hay una falta de comunicación que nunca había pasado en Reino Unido": "Ahora hay una opacidad total que desata más rumores porque no sabemos lo que le ha pasado".