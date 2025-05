La reacción de un bético cuando su novia reserva una cena romántica el día de la final de la Conference League

Miércoles 28 de mayo, 21:00h. El Betis y el Chelsea se enfrentan en la final de la Conference League. Mientras, Enrique y Marina estarán disfrutando sobre el río Guadalquivir de una cena romántica... o quizás no, a juzgar por la reacción del muchacho cuando su novia le dice que ha reservado mesa, como vemos en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

"¿El miércoles 28 cómo?", pregunta él fuera de sí. "Era una oportunidad que no podía dejar escapar, era una oferta", se justifica ella. "¡Pero si es la final! ¿Qué oferta? ¿Y no puede ser otro día la oferta? Olvídate. Sabes que ese día es solo para el Betis", replica él ya enfadándose bastante.

Ella está ofendida. "Enrique, ¿prefieres ver al Betis antes que estar los dos solos cenando? ¿No quieres estar conmigo en la intimidad?", pregunta. Él responde tajante: "Ese día, no. Lo has hecho queriendo. Olvídate. Ese día es solo para el Betis. Yo estoy el Betis, el escudo del Betis y ya está. Ese día no existe nada más a mi alrededor. Vamos, mosquéate, que me da igual", insiste.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús asegura entender perfectamente al chico. Alba Gutiérrez, por su parte, le da un consejo a la chica para vengarse: "Si luego él quiere festejos de otro tipo, que ella le diga, 'no, hoy no, hoy solo el Betis'".