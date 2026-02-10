El vídeo de Sydney Sweeney tocando la campana de la Bolsa de Wall Street en Nueva York

Rodeada de varios ejecutivos Sydney Sweeney ha aparecido en el legendario balcón de la bolsa de valores en Wall Street para tocar su famosa campana, como puedes ver en este vídeo.

Sydney Sweeney ha acaparado todas las miradas en Wall Street, donde ha tocado la famosa campana de la Bolsa de Nueva York. Según explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, se trata de una campaña "que mezcla el marketing y la moda" para promocionar 'American Eagle', una marca de vaqueros que ha visto subir su popularidad "como la espuma" a raíz de que la actriz se convirtiera en imagen.

"O sea, promociona, bragas sujetadores y jeans", destaca Alfonso Arús, que recuerda la otra polémica campaña de publicidad que la actriz hizo de su marca de lencería. Ahora, la actriz de 'La asistenta' ha aparecido rodeada de varios ejecutivos para tocar la campana desde el legendario balcón de la bolsa de valores en Wall Street.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús insiste en que la actriz "copia a Ana Mena". Una idea que ya afirmó cuando vio a la actriz conduciendo un tractor en el anuncio de su marca de lencería, al igual que hizo Ana Mena en su último videoclip. "Ana Mena ha sido la precursora y luego Sydney se ha subido al carro", afirmó, en ese momento, el presentador de Aruser@s.

