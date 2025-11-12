Katy Perry deslumbra en su concierto en Madrid y usa el 'aplausómetro' para elegir dos canciones

Katy Perry ha deslumbrado en su concierto en Madrid, donde ha usado el 'aplausómetro' para que los fans eligieran dos de las canciones que iba a cantar.

Después de su concierto en Barcelona, donde agotó las entradas y sorprendió a todos hablando en catalán, Katy Perry ha actuado en el Movistar Arena, en Madrid. "Todos los asistentes aseguran que se entregó", explica Tatiana Arús, que destaca que la artista "usó la técnica del 'aplausómetro' para escoger algunos de los temas".

"Por lo visto, de los 26 que interpretaba escogió dos del 'aplausómetro' para agradecer el apoyo a todos sus fans", explica la colaboradora de Aruser@s.

Katy Perry lanza su canción 'Bandaids'

Después de su separación de Orlando Bloom y confirmar su relación con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Katy Perry ha lanzado un nuevo tema, 'Bandaids'. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el videoclip de la canción y su letra: "Le suceden muchos accidentes, uno tras otro".

"El tema de la letra con frases como 'me acostumbré a que siempre me fallaras', 'ya no sirve que intentes mandarme flores', 'me repites que vas a cambiar, pero no', 'viendo el lado bueno tuvimos buenos momentos' o 'nunca fingimos en las fotos, éramos felices pero ya no, ahora tenemos demasiadas astillas'".

