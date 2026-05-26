¿Podrías sobrevivir en una isla desierta durante 30 días con tus ex? Esto es lo que ha conseguido Ashley

MrBeast ha reunido a una chica con sus seis exparejas en una isla desierta y al final, solo puede quedar uno de ellos, quien ella decida. Pero él es quien escoge si comparte o no el premio de 300.000 dólares con ella.

Con 67 millones de visualizaciones, este vídeo de MrBeast es uno de los más vistos de los últimos días en YouTube y eso ha llamado poderosamente la atención de Alfonso Arús, quien no duda en llevar esta especie de 'reality' a Aruser@s. El famoso creador de contenidos ha reunido a una chica con seis de sus exparejas en una isla y ella elige quién se queda en último lugar, pero el ganador tiene que escoger entre llevarse íntegramente el premio o compartirlo con la joven. En el plató del programa de laSexta, los colaboradores ya están imaginándose otro tipo de programa y piden que Ashley vuelva a encontrar el amor.

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