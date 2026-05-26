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¿Podrías sobrevivir en una isla desierta durante 30 días con tus ex? Esto es lo que ha conseguido Ashley

MrBeast ha reunido a una chica con sus seis exparejas en una isla desierta y al final, solo puede quedar uno de ellos, quien ella decida. Pero él es quien escoge si comparte o no el premio de 300.000 dólares con ella.

¿Podrías sobrevivir en una isla desierta durante 30 días con tus ex? Esto es lo que ha conseguido Ashley

Con 67 millones de visualizaciones, este vídeo de MrBeast es uno de los más vistos de los últimos días en YouTube y eso ha llamado poderosamente la atención de Alfonso Arús, quien no duda en llevar esta especie de 'reality' a Aruser@s. El famoso creador de contenidos ha reunido a una chica con seis de sus exparejas en una isla y ella elige quién se queda en último lugar, pero el ganador tiene que escoger entre llevarse íntegramente el premio o compartirlo con la joven. En el plató del programa de laSexta, los colaboradores ya están imaginándose otro tipo de programa y piden que Ashley vuelva a encontrar el amor.

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