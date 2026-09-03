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Melendi responde a Dani Martín tras criticar La Voz: "Me sentó muy mal, antes de hablar hay que vivir las cosas"

Melendi ha contestado a Dani Martín después de que criticar a La Voz: "Creo que cuando uno no vive las cosas no entiende nada de lo que dice y es mejor callar".

Melendi responde a Dani Martín tras criticar La Voz: "Me sentó muy mal, antes de hablar hay que vivir las cosas"

Melendi ha respondido a las críticas de Dani Martín a 'La Voz'. "Creo que cuando uno no vive las cosas no entiende nada de lo que dice y es mejor callar", asegura el cantante asturiano, que confiesa que le "sentó muy mal" las críticas del madrileño. "Antes de hablar hay que vivir las cosas y sentir lo que nosotros sentimos aquí para poder hablar con criterio", afirma tajante Melendi.

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