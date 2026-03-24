Ahora

Viral

Le pide al conductor de Uber que haga el paripé porque su novio le pidió el viaje, pero ella se va con "un amigo": "Él no se puede enterar"

Este vídeo viral despierta el debate en Aruser@s: ¿vosotros, al igual que el conductor de Uber que protagoniza esta historia, os chivaríais al novio de la chica? El plató está completamente dividido.

Le pide al conductor de Uber que haga el paripé porque su novio le pidió el viaje, pero ella se va con "un amigo": "Él no se puede enterar"

Un chico pide un Uber para su pareja, pero su novia tiene otros planes de los que él no puede saber nada. "Necesito que lo inicies y lo termines en el destino", le pide al conductor que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. Él se niega a hacerlo por su seguridad.

"Es que, mira: el coche que está allá es de un amigo y vamos ahora a salir y no se puede enterar mi novio", insiste ella, aunque él sigue rechazando la oferta. Ella, desesperada, le da una propina: "Hoy por ti, mañana por mí".

Sin embargo, cuando se marcha, el conductor llama al chaval: "No es por andar de chismoso, pero tu novia me ha dicho que iba a 'cotorrear' con unos amigos", le suelta al chico, que le agredece la información.

En el plató del programa de laSexta, su reacción genera división de opiniones: ¿tendría que haberse chivado o no? ¿Qué hubiérais hecho vosotros?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Visos de negociaciones EEUU-Irán entre discrepancias: Trump dice que Teherán acepta no tener armas nucleares y los ayatolás reducen todo a contactos
  2. Moreno activa el reloj de las elecciones en Andalucía: una mayoría absoluta en riesgo por la gestión sanitaria
  3. El decreto anticrisis queda en manos de Junts y un PP que lo tacha de "insuficiente" frente al fracaso previsto del de vivienda
  4. Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones que elimina 1.000 millones en aranceles
  5. 50 años de la dictadura de Videla en Argentina: más de 30.000 desaparecidos, represión y el secuestro de Isabel Perón
  6. Shakira y el debate por la construcción de su estadio en Madrid: Almeida está encantado mientras delegación de Gobierno denuncia "falta de seguridad"