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Las cuatro M

Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen con la tradición: este es el original y corto nombre de su hija

Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen con la traición y han nombrado a su cuarto bebé, la primera niña, con un nombre que empieza por M. Después de Miguel, Martín y Manuel... descubre el nombre en el vídeo.

Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen con la tradición: este es el original y corto nombre de su hija

Ana Boyer y Fernando Verdasco se han convertido en padres por cuarta vez. La hija de Isabel Preysler y el extenista han publicado una imagen en la que aparecen las manos de sus tres hijos, junto a las de ellos y la nueva integrante en la familia, la primera niña, a la que han puesto un nombre que empieza por M, siguiendo la tradición.

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